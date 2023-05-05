فندق فورسیزونز الریاض والھیئة السعودیة للسیاحة یوقعان مذكرة تفاھم لتوفير عروض جاذبة للزوار من المنطقة والعالم

أعلن فندق فورسيزونز الرياض عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، يتم من خلالها تبادل الرؤى والأفكار والخبرات؛ لإطلاق حملات ترويجية مشتركة بهدف توفيرعروض جاذبة للزوار وتصميم تجارب سياحية لتحفيز زيارة السعودية من الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.

وقد جرى توقيع الاتفاقية في جناح السعودية بمعرض سوق السفر العربي 2023 المقام في دبي، وقد وقعها كلاً من سڤين إليندر، مدير إدارة التسويق في فندق فورسيونز الرياض، ومنيره أبانمي، المسؤولة عن الشراكات التسويقية للشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص فندقفورسيزونز الرياض لتوقيع الاتفاقيات والشراكات مع منظومة السياحة السعودية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والإسهام في تعزيز الجهود الرامية لترسيخ مكانة السعودية كأفضل الوجهات السياحية في المنطقة.

وقال الأستاذ سڤين إليندر، مدير إدارة التسويق في فندق فورسيونز الرياض: "يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع قطاع الأعمال بالشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة، للانطلاق في رحلة التعاون المثمر والمشترك للترويج للسياحة السعودية وجذب السياح من أسواق المنطقة، وتقديم تجارب سياحية تلبي تطلعات زوار المملكة، وما يتوقعونه من "فورسيزونز" أحد أهم العلامات التجارية في عالم الفنادق على مستوى العالم ".

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عبدالكريم الدرويش الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة قائلاً: "تجسد هذه الاتفاقية حرص الهيئة السعودية للسياحة المستمر؛ لإبرام الشراكات مع كبرى الشركات والفنادق العالمية المرموقة، لجذب السياح من الأسواق الإقليمية وتلبية تطلعات زوار المملكة؛ الباحثين عن أرقى الفنادق العالمية".