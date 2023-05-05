إصابة أب ونجليه إثر مشاجرة في الزقازيق

أُصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بمحافظة الشرقية، إثر مشاجرة بدائرة مركز الزقازيق، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى القنايات كل من “عزت.أ.ح”، 75 سنة، عامل بالمعاش، مقيم قرية الطيبة دائرة مركز الزقازيق، مصاب بجرح قطعى بالرأس وسحجات بالجسم، و نجله “القذافى.ع.أ”، 51 سنة، مصاب بكدمات بالذراع الأيمن، و نجله الآخر “محمد”، 39 سنة، فى مستشفى خاص، مصاب بجرح قطعى بالذراع الأيسر.

وتبين إصابتهم إثر مشاجرة فى قرية الطيبة، أمام محطة الصرف الصحي، مما أسفر عنه إصابتهم، وتم نقلهم لمستشفى القنايات المركزي لتلقي العلاج اللازم.