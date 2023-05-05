الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين بحروق من الدرجة الأولى والثانية إثر انفجار أنبوبة غاز بالشرقية

انفجار انبوبة
انفجار انبوبة

أُصيب شخصين بحروق، إثر انفجار أنبوبة غاز في منزل بدائرة محافظة الشرقية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى القرين المركزي كل من "هاني.م.ع"، 40 سنة، مقيم قرية الخطارة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية باليد اليمنى، ومن الدرجة الأولى فى الوجه واليد اليسرى، و“سناء.م.م”، 35 سنة، مقيمة قرية الخطارة، مصابة بحروق من الدرجة الثانية في اليد اليمنى، وحروق من الدرجة الأولى في الوجه والقدمين واليد اليسرى.

وتبيين إصابتهما إثر اندلاع حريق في منزلهما الكائن بقرية الخطارة، إثر انفجار أنبوبة غاز، مما أسفر عنه إصابتهما، وتم نقلهما عن طريق الأهل لمستشفى القرين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

حروق انفجار أنبوبة غاز مستشفى القرين المركزى قرية الخطارة حروق من لدرجة الاولى

الأكثر قراءة

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 5-5-2023

وزارة الإسكان تتابع العمل بمشروعات برج العرب الجديدة

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية بالوراق

التشكيل المتوقع للأهلى وبيراميدز فى كأس السوبر المصرى

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 193 ألفًا و210 جنود منذ بدء الحرب

نيابة عن الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات