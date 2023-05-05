إصابة شخصين بحروق من الدرجة الأولى والثانية إثر انفجار أنبوبة غاز بالشرقية

أُصيب شخصين بحروق، إثر انفجار أنبوبة غاز في منزل بدائرة محافظة الشرقية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى القرين المركزي كل من "هاني.م.ع"، 40 سنة، مقيم قرية الخطارة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية باليد اليمنى، ومن الدرجة الأولى فى الوجه واليد اليسرى، و“سناء.م.م”، 35 سنة، مقيمة قرية الخطارة، مصابة بحروق من الدرجة الثانية في اليد اليمنى، وحروق من الدرجة الأولى في الوجه والقدمين واليد اليسرى.

وتبيين إصابتهما إثر اندلاع حريق في منزلهما الكائن بقرية الخطارة، إثر انفجار أنبوبة غاز، مما أسفر عنه إصابتهما، وتم نقلهما عن طريق الأهل لمستشفى القرين المركزي لتلقي العلاج اللازم.