تنسيقية الأحزاب تنشر "إنفوجراف" حول الأوضاع السياسية العالمية وتأثيرها على أوروبا والأمريكتين

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنفوجرافًا حول الأوضاع السياسية العالمية وتأثيرها على أوروبا والأمريكتين.

أولًا: القارة الأوروبية

تعد أكثر الأماكن التى تحوي دولًا ذات تاريخ وقد تأثرت مؤخرًا بعدة نقاط:

1-البريكست "الخروج من الاتحاد الأوروبي" وتداعياته

يشكل البريكست عاملًا سلبيًا للقارة الأوروبية يشمل

كثرة الهجرة الأوروبية لبريطانيا

خوف بريطانيا من تكوين قوة عسكرية أوروبية موحدة

تداعيات البريكست أدت إلى الندم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

البريكست تسبب لبريطانيا فى

أزمة مع أيريلندا الشمالية الحدودية

ازدياد معدلات البطالة

نقص تداول بعض السلع

2-اللاجئين والمهاجرين

تعد أوروبا ملاذا أقرب للعديد من اللاجئين بالدول المجاورة

ارتفعت نسبة الهجرة الشرعية والغير شرعية لدول أوروبا خاصة خلال الفترة الأخيرة

3-حلف شمال الأطلسي وجائحة كورونا

انضمام فنلندا لحلف الناتو

اعتبرت روسيا انضمام فنلندا للناتو يشكل تهديدا لأمنها القومي

ظلت أزمة كورونا فى إطار عدم السيطرة لوقت يمتد إلى يومنا هذا

أثر فيروس كورونا سلبا على سير جميع الأعمال فى جميع بلدان العالم

4 صناعة النفط وتأثيرها على أوروبا

النفط والغاز الطبيعي لأوروبا هما عاملان رئيسيان فى ركائز بقاء الدول الأوروبية

روسيا أكبر شريك إلى جانب المملكة العربية السعودية فى منظمة أوبك +

تعد روسيا أكبر مصنع ومورد للنفط والمحروقات لدول أوروبا

قرار خفض إنتاجية النفط باتفاق أوبك + يؤثر ذلك على السعر العالمي

تخفيض إنتاج النفط تؤثر على أمن الطاقة بالمنطقة الأوروبية

ثانيًا: الأمريكتان

الأميركتان يحويان أكثر الدول تطورًا فى يومنا هذا كالولايات المتحدة الأمريكية

1 تغير المناخ وتأثيره على القارة الأمريكية

ارتفاع منسوب الانبعاثات الكربونية أثر سلبيًا عن طريق ذوبان جليد القطب الشمالي

أدى إلى علو المنسوب المائي على جميع أصعدة الأمريكتين

الارتفاعات بدرجات الحرارة أدت لانتشار الأمراض المؤثرة على الأطفال

يشكل التغير البيئي خطرًا كبيرًا مما يؤدي للكثير من إعادة تقسيم أماكن تمركز السكان

2 إعادة هندسة الأنظمة بأمريكا اللاتينية

تعتمد غالبية الدول الأوروبية والشمال أمريكية على صادرات الطاقة بأنواعها

حاولت الولايات المتحدة الاعتماد على سبل الطاقة البديلة

أمن أمريكا الشمالية يتأتى بتأمين مصدرها من النفط والمواد البترولية

3 ثروات أمريكا اللاتينية المعدنية

تعد أمريكا اللاتينية من أكبر المناطق عالميًا الغنية بالثروات المعدنية

التغيرات السياسية المعهودة مؤخرًا بأمريكا الجنوبية تهدف لتوطين الصناعة المحلية

تنمية الصناعة بأمريكا الجنوبية يؤدي إلى تهديد مصالح العديد من القوى العظمى

4 هيمنة الدولار ومعيار الذهب

الدولار الأمريكي يتزعم العملات الأخري من حيث التدوال والاعتمادية

الحرب الروسية الأوكرانية تتسبب فى فرض روسيا للتعامل بعملتها الخاصة فى العمليات التجارية

العديد من البنوك المركزية عالميًا يتراءي لها تدريجيًا العودة لجمع الذهب

بعض البنوك تحاول تقليل الاعتمادية على الدولار الأمريكي

5 الولايات المتحدة الأمريكية

الاعتماد على النفط بالولايات المتحدة الأمريكية يشكل مصدرًا رئيسيًا لتهديد أمنها القومي

الجمهوريون يميلون أكثر للاعتمادية الصارخة على النفط

روسيا تتوسط التحالفات المعادية لأمريكا المسيطرة على صناعات النفط وإنتاجيته عالميًا

الجمهوريون هدفهم الهيمنة على أسواق النفط العالمية

الديمقراطيون يتبعون سياسة تقليل الاعتمادية على المحروقات والاعتماد على الطاقة متجددة

الولايات المتحدة فى الوقت الراهن والمستقبل القريب لا تستطيع التخلي عن النفط