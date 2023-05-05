الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تأمر أمين: أنغام الصوت النسائى رقم واحد فى مصر

أنغام
أنغام

قال الإعلامي تامر أمين، إن مصر تمتلك قيمة فنية طربية عظيمة، تتمثل في الرائعة أنغام، معبرًا :" اسمها أنغام وصوتها فعلًا كله أنغام، هي لها نصيب من اسمها".

موهبة عظيمة

وأكد الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أنغام صوت لا يتكرر كثيرًا، وأيضًا إحساس لا يتكرر، وعندما يجتمع الإحساس والصوت تصبح الدنيا كلها طرب، معبرًا: "ربنا حاطط في أنغام موهبة كبيرة لازم تشكر ربنا عليها، ومحافظة على موهبتها وفنها وعلى الاحترام في فنها، والدليل على ده إن أنغام ولا عمرها قالت أمشي مع الموجة ولا أركب الترند ولا عمرنا سمعنا عنها مشكلة".

وأضاف في حديثه، أن أنغام في مكانة عظيمة الآن في مصر والوطن العربي بالكامل، حيث أصبحت هذه المطربة قدوة للفنانين الصغار المبتدئين في المجال الفني الغنائي.

الحفاظ على الفن

وتابع: "ومحافظة على احترامها لنفسها ولغيرها، وطول الوقت في حالها، ولا عمرنا سمعنا عنها مشكلة، وهذه الفنانة تستحق كل احترام وتكريم، وأنغام الصوت النسائي رقم واحد في مصر، والباقي يجي بعدها بمراحل، وكنت أتمنى أن يتم تكريمها في مصر مثلما تم تكريمها في السعودية".

تامر أمين اخر النهار أنغام صوت مصر النسائي موهبة أنغام

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