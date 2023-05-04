الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قبل المباراة..

ناقد رياضى يكشف عن الفريق الأكثر حظًا للفوز بكأس السوبر المصرى

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري

كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، آخر الاستعدادات لمباراة كأس السوبر المصري، بين فريقي الأهلي وبيراميدز، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه تم عقد مؤتمر صحفي اليوم لكلا الفريقين وكلاهما لديه الحماس للفوز بالمباراة، مؤكدًا أنه يوجد ترحيب كبير من الجمهور الإماراتي بالمباراة وبعضهم حضر التدريبات اليوم لالتقاط صور تذكارية مع اللاعبين.

وتابع أن المباراة ستكون قوية ولكن الأهلي مدعوم بجمهوره وتاريخه الكبير خاصة أن بيراميدز ليس لديه جمهور أو بطولات وهذا هو دافعه للحصول على البطولة.

وأكد أن الكفة تميل لصالح الأهلي بسبب الثبات الذي يتمتع به في الفترة الأخيرة وتحقيقه للبطولات مع مدرب الفريق أما بيراميدز فإنه يخرج من كبوة يدخل لأخرى، كما أنه عاد قبل أيام قليلة من بطولة الكونفدرالية.

الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط كأس السوبر المصري الاهلى بيراميد الجمهور الإماراتي البطولة الإمارات

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