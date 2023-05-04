الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طرح البوستر التشويقى لفيلم "مستر إكس" استعدادا لعرضه فى صيف 2023

مستر إكس
مستر إكس

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “مستر إكس” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، البوستر التشويقي للعمل استعدادا لطرحه خلال موسم صيف 2023 الجاري.

ومن المفترض طرح العمل خلال موسم عيد الأضحى المقبل ولكن لم يستقر صناعه على موعد طرحه بدور العرض السينمائي الأساسي حتى الآن والمقرر إعلانه خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع طرح البرومو الرسمي له.

 

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وكانت آخر أعمال أحمد فهمى فى السينما فيلم "العارف" الذى تم عرضه العام الماضى، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

إطار كوميدي أحمد عبد الوهاب البرومو الرسمي العرض السينمائي الفنان أحمد فهمي الفنانة هنا الزاهد السينما شركة سينرجى فيلمز شركة سينرجي

الأكثر قراءة

مستفيدون من «استيراد سيارات المصريين بالخارج»: الإجراءات ميّسرة

عضو "رجال الأعمال": الحوار الوطني فرصة لعلاج تحديات الملف الاقتصادي

رئيس مجلس الدولة يبحث سبل التعاون مع "البنك الدولى"

اتحاد الكرة ينوى استبعاد الزمالك من دورى أبطال إفريقيا

حبس 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالمطرية

وزير التعليم: صياغة الإطار العام لمناهج الإعدادية يستهدف تحسين جودة حياة المتعلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات