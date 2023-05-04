طرح البوستر التشويقى لفيلم "مستر إكس" استعدادا لعرضه فى صيف 2023

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “مستر إكس” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، البوستر التشويقي للعمل استعدادا لطرحه خلال موسم صيف 2023 الجاري.

ومن المفترض طرح العمل خلال موسم عيد الأضحى المقبل ولكن لم يستقر صناعه على موعد طرحه بدور العرض السينمائي الأساسي حتى الآن والمقرر إعلانه خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع طرح البرومو الرسمي له.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وكانت آخر أعمال أحمد فهمى فى السينما فيلم "العارف" الذى تم عرضه العام الماضى، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.