بعد محاضرة كولر.. الأهلى يتوجه لملعب محمد بن زايد لخوض مرانه الرئيسى

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مساء اليوم محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في مقر إقامة بعثة الفريق بالإمارات.

وتوجه الفريق مباشرة عقب انتهاء المحاضرة الفنية لملعب محمد بن زايد، لخوض المران الرئيسي استعدادًا لخوض السوبر.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي بعد قليل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز غدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد، في بطولة السوبر المصري، والتي تقام على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بالإمارات.