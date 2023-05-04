تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2022

يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير المارد الأحمر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2023، حيث يستضيف استاد هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية دبي، مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري 2022-2023.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر المصري بعد فوزه بنهائي كأس مصر 2022 منذ أيام على نادي بيراميدز، والذي يشارك في لقاء السوبر بعد انسحاب نادي الزمالك.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر في الإمارات أيضًا، وتحديدًا على ملعب هزاع بن زايد، وجمعت بين الأهلي والزمالك، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2023

تنقل مجموعة قنوات “أون تايم سبورت” جميع البطولات المصرية، ومن المقرر أن تنقل مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز عبر قناة ON Time SPORTS وكذلك عبر قنوات أبو ظبي الرياضية حيث أن المباراة سوف تلعب فى الإمارات وهو ما تم من قبل في نسختي السوبر المصري اللتين أُقيمتا في الإمارات في السنوات الأخيرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري 2023

ومن أجل مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز نستعرض لكم تردد قنوات "أبو ظبي الرياضية"، وأيضًا مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس"، وتردداتها كالتالي.

تردد قناة ON Time Sports 1 HDعلى نايل سات:

التردد: 11861؛

الاستقطاب: رأسي؛

الترميز: 27500؛

التصحيح: 5/6.

تردد قناة AD SPORTS 1 HDعلى عرب سات:

التردد: 11804؛

الاستقطاب: أفقي؛

الترميز: 27500؛

التصحيح: 3/4.

تردد قناة AD SPORTS 1 HD على نايل سات:

التردد: 11411؛

الاستقطاب: أفقي؛

الترميز: 30000؛

التصحيح: 3/4

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فخري لاكاي، رمضان صبحي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.