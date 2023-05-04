صحيفة أمريكية تشيد بخطوة "الحوار الوطنى": عملية سياسية شاملة لقضايا حيوية

سلّطت صحيفة آراب ويكلي الأمريكية، الخميس، الضوء على الحوار الوطني المصري الذي بدأ فعالياته أمس الأربعاء، مؤكدة أنه يهدف إلى الخروج بتوصيات إصلاح سياسية واقتصادية واجتماعية يمكن عرضها على الرئيس السيسي للنظر فيها.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي في رسالة مسجلة في الجلسة الافتتاحية للحوار “أحثكم على بذل الجهود لإنجاح تجربة الحوار الوطني”، مضيفاً أنه تابع الاستعدادات عن كثب وأن “الخلافات في الرأي لا تضر بقضية الحوار الوطني”.

وأشارت الى أن الأحزاب السياسية تنظر إلى بدء الحوار نظرة إيجابية، وهم يقرّون بأن الحكومة أوفت بتعهّداتها بعدم محاولتها خلال الجلسات التحضيرية فرض "خطوط حمراء" على القضايا التي ستناقش في الحوار.

فيما أكد رئيس الحوار ضياء رشوان أن جميع الجلسات ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام لكن المناقشات حول الدستور والسياسة الخارجية و"الأمن القومي الاستراتيجي" ستكون خارج الحدود لثقة الجميع بقدرة الدولة والجيش على التعامل معها.

وأكد رشوان أن جميع القضايا المصرية والإقليمية مطروحة على طاولة الحوار الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة، وأضاف أن الحوار قد يستمر لأسابيع أو شهور، وسيتم تقديم توصياته إلى الرئيس السيسي لاتخاذ إجراءات بشأنها، سواء كان سيتم تأجيلها أو تحويلها إلى مشروع قانون ليتم إرساله إلى البرلمان.

وتوقعت الصحيفة في تقريرها أن الحوار الوطني المصري عملية سياسية شاملة ومنتدى لمناقشة مفتوحة للقضايا الحيوية.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن الحوار سيؤدي إلى دفع السلطات نحو إصلاح مغزي، لافتة إلى أن دعوة الرئيس السيسي لمجلس أمناء الحوار الوطني للنظر في تعديل تشريعي لقانون الانتخابات ستسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نظرة تقدمية ومستقبلية جيدة.