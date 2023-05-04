"الإصلاح والنهضة": جلسة افتتاح الحوار الوطنى ضمت كل أطياف الشعب المصرى

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن حزبه قدم العديد من الملفات للحوار الوطني، والتي تتمضن المحاور الرئيسية الثلاثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فيما يتعلق بالمحور السياسي تم تقديم ملفات تتعلق بحقوق الإنسان والحبس الاحتياطي، ونظام الانتخابات، والمحليات وغيرها من المواضيع.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الجزء الاقتصادي، تقدموا فيه بمقترحات حول قضية الاستثمار وتعامل المستثمرين مع جهة واحدة وتيسير كافة الإجراءات للمستثمرين، وأن تكون مميكنة وتقديم حوافز لهم تراعي البعد الإقليمي.

وأكد أن الرئيس وعد وأوفى وجلسة افتتاح الحوار الوطني كانت جيدة وضمت كل أطياف الشعب المصري، حتى لو اختلفوا في الرأي فكلهم تجمعهم مصلحة الوطن، وأن أثار الحوار الوطني ستنعكس على الدولة المصرية وعلى المواطن.