ضبط مدير مخازن لحيازته منتجات ألبان فاسدة بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الخميس، فى ضبط المدير المسؤول عن مخازن بدون ترخيص بالجيزة، لحيازته منتجات ألبان مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام (المدير المسئول عن مخازن لمنتجات الألبان "بدون ترخيص") كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، بالغش والتدليس وحيازته مواد غذائية (جبن أبيض – جبن رومى – زبده بقرى) مجهولة المصدر وبدون مستندات ويشتبه فى أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تدويرها وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية تم استهداف المخازن وأمكن ضبط المتهم.

وبتفتيش المخازن عُثر بداخلها على (109 أطنان و200 كيلو جرام "جبن أبيض" –87 طن و520 كيلو جرام "جبن رومى" – 330 كيلو جرام "زبدة بقرى" – طن و200 كيلو جرام "ملح خشن").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.