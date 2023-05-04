الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أحمد دياب: أثق فى خروج الحوار الوطنى بتوصيات تسهم فى تطوير الرياضة

النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب

 أكد النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ثقته في أن جلسات ومناقشات الحوار الوطني المرتبطة بملف الرياضة، ستنتج عنها توصيات وأفكار تسهم في تطوير الرياضة المصرية.

وقال النائب أحمد دياب إن انطلاقة الحوار الوطني والمشاركة الواسعة في فعاليات الجلسة الافتتاحية تدعو للتفاؤل بخروج الحوار بتوصيات ونتائج يشعر المواطن بتأثيراتها، مضيفا أن الانطلاقة كانت أكثر من رائعة واكتسبت حالة من الزخم بمشاركة كافة التيارات السياسية.

وأوضح أن هذه المشاركة الواسعة في فعاليات الحوار الوطني تدعو إلى التفاؤل، خاصة مع تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته المسجلة التي أذيعت خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، أمس، دعمه وكل مؤسسات الدولة للحوار الوطني.
وفيما يتعلق بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز، والمقرر لها غدا الجمعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أشاد رئيس رابطة الأندية بالتنظيم الرائع من مجلس أبوظبي الرياضي للبطولة، ما يدعو للتفاؤل بخروج هذه المبارة بشكل يليق بالكرة المصرية.

وانطلق الحوار الوطني، أمس الأربعاء، بانعقاد جلسته الافتتاحية في قاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلالها أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.

الأندية المصرية التيارات السياسية الجلسة الافتتاحية الحوار الوطنى الدكتور مصطفى مدبولي العفو الرئاسي العربية المتحدة القوى السياسية المراكز البحثية

الأكثر قراءة

"ركنة سيارة" تسقط "أباطرة الهيروين" في 6 أكتوبر.. التفاصيل كاملة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 فى حادثين بالمنيا

ردًا على نتفلكس.. طلاب جامعة كفر الشيخ يوثقون التاريخ الفرعوني على الجدران

مدحت العدل: الحوار الوطنى فرصة لوضع مصر على خارطة الفن العالمى

محافظ بورسعيد لمزارعى سهل الطينة: الدولة حريصة على تلبية مطالبكم

بالأسماء.. 4 مصابين إثر حادث بطريق محور الضبعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات