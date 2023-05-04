محافظ مطروح يتفقد انتظام سير العمل بمواقف الأجرة

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، انتظام سير العمل داخل عدد من مواقف الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، مع الاطمئنان ومتابعة جميع المواقف بمدن المحافظة والتزام العمل بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات السيرفيس وأتوبيسات مشروع النقل الجماعي، مع تحريك سعر لتر السولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين من 7,25 جنيه إلى 8,25 جنيه.

وتفقد محافظ مطروح، خلال جولته الميدانية، موقف سيارات الأجرة بين مطروح والمحافظات والأقاليم بمنطقة الكيلو 2، وموقف سيارات الأجرة للكيلو 7 و4 وسط المدينة، ومشروع أتوبيسات النقل الجماعي.

واطمأن محافظ مطروح من الركاب على عدم الزيادة عن تعريفة الأجرة المقررة وعدم وجود أي تجاوزات، كذلك عدم وجود شكاوى من السائقين حول تعريفة الأجرة الجديدة.

وأكد محافظ مطروح أنه وجه كل الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور، والانتهاء من طبع الملصقات ولافتات التعريفة الجديدة للأجرة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين.

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨) بغرفة عمليات المحافظة التي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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