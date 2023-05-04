الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتفقد انتظام سير العمل بمواقف الأجرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، انتظام سير العمل داخل عدد من مواقف  الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، مع الاطمئنان ومتابعة جميع المواقف بمدن المحافظة والتزام العمل بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات السيرفيس وأتوبيسات مشروع النقل الجماعي، مع تحريك سعر لتر السولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين من 7,25 جنيه إلى 8,25 جنيه. 

وتفقد محافظ مطروح، خلال جولته الميدانية، موقف سيارات الأجرة بين مطروح والمحافظات والأقاليم بمنطقة الكيلو 2، وموقف سيارات الأجرة للكيلو 7 و4 وسط المدينة، ومشروع أتوبيسات النقل الجماعي.  

واطمأن محافظ مطروح من الركاب على عدم الزيادة عن تعريفة الأجرة المقررة وعدم وجود أي تجاوزات، كذلك عدم وجود شكاوى من السائقين حول تعريفة الأجرة الجديدة. 

وأكد محافظ مطروح أنه وجه كل الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور، والانتهاء من طبع الملصقات ولافتات التعريفة الجديدة للأجرة مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو تجاوزات لرفع قيمة تعريفة الركوب ومنع استغلال المواطنين. 

وناشد محافظ مطروح المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨) بغرفة عمليات المحافظة التي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

IMG-20230504-WA0041
IMG-20230504-WA0041
IMG-20230504-WA0040
IMG-20230504-WA0040
IMG-20230504-WA0039
IMG-20230504-WA0039
IMG-20230504-WA0036
IMG-20230504-WA0036
IMG-20230504-WA0037
IMG-20230504-WA0037
IMG-20230504-WA0038
IMG-20230504-WA0038
IMG-20230504-WA0035
IMG-20230504-WA0035
IMG-20230504-WA0034
IMG-20230504-WA0034
IMG-20230504-WA0033
IMG-20230504-WA0033
IMG-20230504-WA0032
IMG-20230504-WA0032
IMG-20230504-WA0031
IMG-20230504-WA0031
الأجرة الجديدة استغلال المواطنين التعريفة الجديدة انتظام سير العمل تعريفه الركوب حملات الرقابة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية محافظ مطروح

الأكثر قراءة

تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم

أسعار الفراخ البيضاء والحمام والبط اليوم الخميس 4 مايو 2023 في بورصة الدواجن

عريس طنطا: "عروستى منعت عنى حقى الشرعى وتنمّرت على لون بشرتى"

إخماد حريق اندلع فى محل تجارى ببولاق الدكرور

عمليات التنمية المحلية: لا تلاعب في تعريفة المواصلات الجديدة بالمحافظات

ضبط 3 مسجلين خطر أثناء ترويج المخدرات في القناطر الخيرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات