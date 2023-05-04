الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيلاريا حارص: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى أكدت جديته وجهود إنجاحه

إيلاريا سمير حارص
إيلاريا سمير حارص

قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن الجلسة الافتتاحية وما استعرضته الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، من جهود مبذولة على مدار 23 اجتماعا فى إطار انعقاد مجلس الأمناء الدائم منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، تؤكد جدية الحوار والجهود المبذولة لإنجاحه من قبل القائمين عليه، كما أنها خير رد على المشككين فى الحوار.

وأضافت "حارص" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن العالم أجمع يمر بأزمات اقتصادية أثرت على الدول الغنية قبل الفقيرة، والبداية كانت من جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرا الأزمة السودانية، مشددة على ضرورة طرح هذه الملفات على طاولة الحوار فى مختلف اللجان والمحاور، والوصول إلى بدائل وحلول تسهم فى عبور المرحلة الراهنة وتخفف عن المواطنين من وطأة هذه الأزمات.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي بلجانها الـ19، لم تترك قضية أو تحديا فى الفترة إلا واقتحمته، مضيفة أن مصر نجحت مرة أخرى فى لفت أنظار العالم من خلال حوار وطني بين أبناء الشعب جميعهم دون تمييز أو خطوط حمراء، لذلك لا بد من الاستفادة منه واستغلاله فى الرد على ما يقال من شبهات عن مصر، خاصة فى ملف الحقوق والحريات، مثمنة ما وصلت له القيادة السياسية فى ملف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.

ووجهت حارص الشكر والتقدير للقيادة السياسية والدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، على جهودهم وتطوعهم للخروج بهذا العرس الديمقراطي، معربة عن خالص أمنياتها بالتوفيق لهم ولمقرري اللجان والمقررين المساعدين فى اجتماعاتهم المقبلة، مؤكدة أنها المرحلة الأصعب والأدق.

أزمات اقتصادية الأزمة الروسية الأوكرانية الجلسة الافتتاحية الأمانة الفنية الدكتور ضياء رشوان العلاقات الخارجية

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