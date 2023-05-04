الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم

جريدة الدستور

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة، لخطوط السير لسيارات النقل الجماعي والسرفيس الداخلية والأقاليم وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وتحريك أسعار بعض المنتجات اعتبارا من اليوم.

تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة

وقال محافظ الجيزة إن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل التعريفات وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة لا تتعدى ١٠%  لخطوط السرفيس الداخلية ولخطوط الأقاليم، على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة وتعليقها بكافة المواقف وبصورة واضحة.

وأكد راشد أنه تم تنسيق تعريفة المواصلات الجديدة لخطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

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استيكر بتعريفة المواصلات الجديدة على السيارات

وشدد محافظ الجيزة على رئيس جهاز السرفيس بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع استيكر علي سيارات السرفيس والنقل الجماعي، موضحا به خط السير وتعريفة الركوب.

وشدد المحافظ على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف ومحطات الوقود بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كما كلف المحافظ جهاز السرفيس ومديرية ومباحث التموين بالتنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة
تعريفة المواصلات تعريفة المواصلات الجديدة تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة الجيزة محافظ الجيزة أحمد راشد

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