الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار بمقدار جنيهًا واحدًا للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

ووجّه المحافظ، رئيس جهاز السرفيس، بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كل المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلّف اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس وإدارة المرور لمتابعه المواقف والتزام السائقين بالتعريفات الجديدة. 

كما ووجّه المحافظ باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات بمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.

وحضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور، السكرتير المساعد، أيمن عتريس، مدير إدارة التفتيش والمتابعة الميدانية ومدير الإدارة العامة للمرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومدير إدارة التموين بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ورئيس غرفة عمليات المحافظة.

تحريك السولار زيادة التعريفة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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