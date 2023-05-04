الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعلن تعريفة الركوب الجديدة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا وغرفة عمليات مفتوحة؛ لتحديد التعريفة الجديدة لخطوط السير للسرفيس الداخلية وأيضًا بين مدن المحافظة، بجانب الخطوط الخارجية المرتبطة بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى تعريفة التاكسي 7 راكب، والتاكسي الحديث بالعداد. 

جاء ذلك عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بتحريك سعر السولار فقط بواقع سعر السولار عند (8.25 جنيه للتر)، في حين تم تثبيت أسعار باقي المواد البترولية دون أي زيادة. 

وأعلن المحافظ، أن التعريفة الجديدة للأجرة ستكون بزيادة لا تتجاوز 10% مع جبر الكسور لأقرب 50 قرشًا منعًا لحدوث أي مناوشات أو اختلافات بين الركاب والسائقين، وذلك طبقًا للنموذج المُعّد في هذا الشأن. 

وتابع المحافظ، أنه فيما يتعلق بسيارات التاكسي فقد تم تحديد قيمة فتح البونديرة للعداد بـ7 جنيهات، على أن يتم حساب مسافة الكيلومتر الواحد بـ3 جنيهات، وتزداد بنسبة 25٪ من إجمالي المبلغ المستحق، موضحًا أن هناك متابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأيضًا اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، للحالة العامة حتى يتسنى تحقيق الهدف المرجو على الوجه الأكمل. 

وخلال الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية، أنه تم إقرار التعريفة الجديدة للأجرة بعد الدراسة الفعلية للطرق والمسافات بين خطوط السير المختلفة لتحديد التعريفة، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للسولار. 

وأشار محافظ أسوان، إلى أن المحافظة حريصة على أن تحقق التعريفة الجديدة التوازن المطلوب بين المواطنين والسائقين، مع الأخذ في الاعتبار بأن تحريك سعر السولار يعتبر أحد عناصر تكاليف وسيلة النقل والتي من ضمنها الإصلاح والصيانة وقطع الغيار والزيوت ورسوم الرخص وأجور العاملين عليها. 

وأوضح أشرف عطية، أنه يتم اليوم تسليم التعريفة الجديدة ووضعها على زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسي لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل، وذلك طبقًا لخط السير المحدد. 

اجتماع مجلس المحافظين أسوان التعريفة الجديدة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواد البترولية خطوط السير

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