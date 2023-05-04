بني سويف تخصص خطوط ساخنة للإبلاغ عن شكاوى تعريفة الركوب

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، تخصيص أرقام لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بزيادة الأجرة ، وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة ، و " 136 مرور"، بجانب تخصيص رقم على "واتس آب 01018460099".

جاء ذلك عقب اعتماد تعريفة الركوب الجديدة وزيادتها بنسبة 10% عن التعريفة السابقة، على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة الثانية صباح اليوم.

وناشدت محافظة بني سويف المواطنين، بالإبلاغ عن السائقين المخالفين فى حالة زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات تقطيع المسافات، بالإبلاغ عن رقم السيارة المخالفة ووقت وزمن الرحلة وخط السير، مؤكدة على أهمية وعي المواطنين وايجابيتهم نحو الإسراع في الإبلاغ عن أية مخالفات في هذا الشأن.