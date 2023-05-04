الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بني سويف تخصص خطوط ساخنة للإبلاغ عن شكاوى تعريفة الركوب

ديوان عام المحافظة
ديوان عام المحافظة

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، تخصيص أرقام لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بزيادة الأجرة ، وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة ، و " 136  مرور"، بجانب تخصيص رقم على "واتس آب 01018460099".

جاء ذلك عقب اعتماد تعريفة الركوب الجديدة وزيادتها بنسبة 10% عن التعريفة السابقة، على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة الثانية صباح اليوم.

وناشدت محافظة بني سويف المواطنين، بالإبلاغ عن السائقين المخالفين فى حالة زيادة التعريفة المقررة أو تجزئة الرحلات تقطيع المسافات، بالإبلاغ عن رقم السيارة المخالفة ووقت وزمن الرحلة وخط السير، مؤكدة على أهمية وعي المواطنين وايجابيتهم نحو الإسراع في الإبلاغ عن أية مخالفات في هذا الشأن.

الركوب الجديدة السكرتير العام المساعد السرفيس والتاكسي المنتجات البترولية تعريفة الركوب الجديدة بني سويف

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