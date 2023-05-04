الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في 4 محافظات

امتحانات
امتحانات

أيام وتبدأ امتحانات نهاية العام، ما زاد البحث من أولياء الأمور عن موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي كي يستعدون للامتحانات ومساعدة أبنائهم في المراجعات المختلفة.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

نوضح لكم خلال السطور التالية موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023  الذي اعتمد في عدد من المحافظات بشكل رسمي.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في محافظة القاهرة 

الخميس 11 مايو 2023
اللغة العربية والخط والإملاء من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتان ونصف.

السبت 13 مايو 2023
الرياضيات من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف.

الأحد 14 مايو 2023
الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف.

الإثنين 15 مايو 2023
العلوم من 9 إلى 10:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.

الثلاثاء 16 مايو 2023
اللغة الإنجليزية من 9 إلى 10:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.
 

جدول امتحانات طلاب الصف السادس محافظة الجيزة 
 

الخميس 11 مايو 2023
امتحان مادة اللغة العربية
مدة الامتحان ساعتان ونصف تخصص 20 دقيقة للإملاء.
 

السبت 13 مايو 2023
امتحان مادة الرياضيات.
مدة الامتحان ساعة ونصف 
 

الأحد 14 مايو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية مدة الامتحان ساعة ونصف 
امتحان مادة العلوم مدة الامتحان ساعة ونصف 

الاثنين 15 مايو 2023
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مدة الامتحان ساعة ونصف  

الدروس الملغية للصف السادس الابتدائي 2023 لجميع المواد

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي بكفر الشيخ

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة القليوبية  

الأربعاء 10 مايو 2023
امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

الخميس 11 مايو 2023 المقبل 
امتحان مادة اللغة الأجنبية 
امتحان مادة العلوم.

السبت 13 مايو 2023
امتحان مادة الرياضيات والخط العربي.

الأحد 14  مايو 2023 
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
 

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني محافظة قنا 

الأحد  14 مايو 2023 
امتحان مادة اللغة العربية والخط.

الاثنين 15 مايو 2023
امتحان مادة الرياضيات
وامتحان مادة التربية الدينية 

الثلاثاء 16 مايو 2023
امتحان مادة العلوم 

الأربعاء 17 مايو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الخميس  18 مايو 2023 
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. 

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023 فى الجيزة والفيوم

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جدول امتحانات الصف السادس الأزهري الترم الثاني 2023

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