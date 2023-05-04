موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في 4 محافظات

أيام وتبدأ امتحانات نهاية العام، ما زاد البحث من أولياء الأمور عن موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي كي يستعدون للامتحانات ومساعدة أبنائهم في المراجعات المختلفة.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

نوضح لكم خلال السطور التالية موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 الذي اعتمد في عدد من المحافظات بشكل رسمي.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في محافظة القاهرة

الخميس 11 مايو 2023

اللغة العربية والخط والإملاء من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتان ونصف.

السبت 13 مايو 2023

الرياضيات من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف.

الأحد 14 مايو 2023

الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف.

الإثنين 15 مايو 2023

العلوم من 9 إلى 10:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.

الثلاثاء 16 مايو 2023

اللغة الإنجليزية من 9 إلى 10:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.



جدول امتحانات طلاب الصف السادس محافظة الجيزة



الخميس 11 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية

مدة الامتحان ساعتان ونصف تخصص 20 دقيقة للإملاء.



السبت 13 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات.

مدة الامتحان ساعة ونصف



الأحد 14 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية مدة الامتحان ساعة ونصف

امتحان مادة العلوم مدة الامتحان ساعة ونصف

الاثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مدة الامتحان ساعة ونصف

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة القليوبية

الأربعاء 10 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

الخميس 11 مايو 2023 المقبل

امتحان مادة اللغة الأجنبية

امتحان مادة العلوم.

السبت 13 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات والخط العربي.

الأحد 14 مايو 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية



امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني محافظة قنا

الأحد 14 مايو 2023

امتحان مادة اللغة العربية والخط.

الاثنين 15 مايو 2023

امتحان مادة الرياضيات

وامتحان مادة التربية الدينية

الثلاثاء 16 مايو 2023

امتحان مادة العلوم

الأربعاء 17 مايو 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الخميس 18 مايو 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.