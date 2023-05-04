موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 في 4 محافظات
أيام وتبدأ امتحانات نهاية العام، ما زاد البحث من أولياء الأمور عن موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي كي يستعدون للامتحانات ومساعدة أبنائهم في المراجعات المختلفة.
موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023
نوضح لكم خلال السطور التالية موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 الذي اعتمد في عدد من المحافظات بشكل رسمي.
امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في محافظة القاهرة
الخميس 11 مايو 2023
اللغة العربية والخط والإملاء من 9 إلى 11:30، زمن الإجابة ساعتان ونصف.
السبت 13 مايو 2023
الرياضيات من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف.
الأحد 14 مايو 2023
الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 10:30، زمن الإجابة ساعة ونصف.
الإثنين 15 مايو 2023
العلوم من 9 إلى 10:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.
الثلاثاء 16 مايو 2023
اللغة الإنجليزية من 9 إلى 10:30 زمن الإجابة ساعة ونصف.
جدول امتحانات طلاب الصف السادس محافظة الجيزة
الخميس 11 مايو 2023
امتحان مادة اللغة العربية
مدة الامتحان ساعتان ونصف تخصص 20 دقيقة للإملاء.
السبت 13 مايو 2023
امتحان مادة الرياضيات.
مدة الامتحان ساعة ونصف
الأحد 14 مايو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية مدة الامتحان ساعة ونصف
امتحان مادة العلوم مدة الامتحان ساعة ونصف
الاثنين 15 مايو 2023
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مدة الامتحان ساعة ونصف
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة القليوبية
الأربعاء 10 مايو 2023
امتحان مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.
الخميس 11 مايو 2023 المقبل
امتحان مادة اللغة الأجنبية
امتحان مادة العلوم.
السبت 13 مايو 2023
امتحان مادة الرياضيات والخط العربي.
الأحد 14 مايو 2023
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني محافظة قنا
الأحد 14 مايو 2023
امتحان مادة اللغة العربية والخط.
الاثنين 15 مايو 2023
امتحان مادة الرياضيات
وامتحان مادة التربية الدينية
الثلاثاء 16 مايو 2023
امتحان مادة العلوم
الأربعاء 17 مايو 2023
امتحان مادة اللغة الأجنبية.
الخميس 18 مايو 2023
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.