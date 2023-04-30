جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023 فى الجيزة والفيوم

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني من المواضيع التى ازداد البحث عنها على جوجل، لذلك ترصد الدستور جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظتي الجيزة والفيوم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة

الخميس 11 مايو، تبدأ الامتحانات الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائى وتنتهى الاثنين الموافق 15 مايو حسبما نشرته مديرية التربية والتعليم في الجيزة.

وجاء جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة الجيزة كالآتي:

- يوم الخميس 11 مايو: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت 13 مايو: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأحد 14 مايو: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والعلوم.

- يوم الإثنين 15 مايو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

موعد أداء امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 المواد غير المضافة للمجموع

وبالنسبة لموعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، والمستوى الرفيع لطلاب الصف السادس الابتدائى ترم ثان محافظة الجيزة فإنه كالآتى حسب ما أقرته مديرية التربية والتعليم للمحافظة:

التربية الدينية

- يعقد امتحان مادة التربية الدينية يوم 29 أبريل 2023 لمدة ساعة ونصف الساعة.

المستوى الرفيع

- يعقد امتحان المستوى الرفيع يوم 30 أبريل 2023 لمدة ساعتين.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائى الترم الثانى 2023 محافظة الفيوم

بينما يعقد امتحان الصف السادس الابتدائى لتلاميذ محافظة الفيوم على فترتين صباحية ومسائية وجاء الجدول كالتالي:

جاء جدول امتحانات الصف السادس ابتدائي الفترة صباحى

اللغة العربية

يعقد امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت 6 مايو 2023 ويستمر لمدة ساعتين ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 11:00 صباحا، ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

الرياضيات

الأحد 7 مايو 2023 لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 10:00 صباحًا.

العلوم

الاثنين 8 مايو 2023 لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 10:00 صباحًا.

الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 9 مايو 2023 لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 وينتهي 10:00 صباحًا.

اللغة الإنجليزية

الأربعاء 10 مايو 2023 لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 8:30 ويستمر حتى 10:00 صباحًا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للفترة المسائية

اللغة العربية

يعقد امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء يوم السبت 6 مايو 2023 ويستمر لمدة ساعتين ونصف، حيث يبدأ 12.30 ظهرًا وحتى 3:00 عصرا، ويتم تخصيص 20 دقيقة من مدة الامتحان للإملاء.

الدراسات الاجتماعية

يعقد امتحان الدراسات يوم الأحد 7 مايو 2023 لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 12.30 وحتى 2:00 ظهرًا

العلوم

يعقد امتحان مادة العلوم الاثنين 8 مايو 2023 لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 12:30 وينتهي 2:00 ظهرا.

الرياضيات

يعقد امتحان مادة الرياضيات يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، حيث يبدأ 12:30 وحتى 2:00 ظهرًا.

اللغة الإنجليزية

يعقد امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 10 مايو 2023: ولمدة ساعة ونصف، تبدأ 12:30 وتستمر حتى 2:00 ظهرا.