جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل الوزارة، عن جدول امتحانات الترم الثاني للصف السادس الابتدائي كفر الشيخ 2023، وذلك على مستوى مدار المحافظة المختلفة الرسمية والرسمية لغات والخاصة، إذ تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو لتستمر على مدار ثلاثة أيام.

ويختتم طلاب الشهادة الابتدائية في محافظة كفر الشيخ امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي الجاري 2022- 2023، بحلول يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

وقد جاء الجدول كالأتي : الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023: مادة اللغة العربية – زمن الامتحان ساعتان ونصف – من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف + مادة العلوم – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً.

يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023: مادة الرياضيات – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف + مادة التربية الدينية – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف صباحاً.

يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: مادة لغة أجنبية للجميع – زمن الامتحان ساعة ونصف – من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة والنصف + مادة الدراسات الاجتماعية – زمن الامتحان ساعة ونصف.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية في لجان الامتحانات، كما وجه محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بضرورة توفير الهدوء في لجان الامتحانات وأيضا تشكيل غرف عمليات لمراقبة الوضع اولا بأول ورصد أي مخالفات قد تحدث والتعامل الفوري معها، ويأتي ذلك مع متابعة لحظية من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.