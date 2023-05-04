"الكندوز" بـ260 جنيها والجملي بـ190.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ولدى الجزارين، وسجل كيلو لحم الكندوز بين 260 و310 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 240 و280 جنيها، فيما سجل كيلو اللحم الجملي 190 و230 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكبدة بين 250 و300 جنيه الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 250 و300 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البتلو سعر بين 240 و280 جنيهًا فى الكيلو.

أسعار اللحوم المستوردة:

سجل كيلو اللحوم المجمدة البرزيلي بين 130 و140 جنيها، واللحوم البلدي 165جنيها، الكبدة 135 جنيها للكيلو.