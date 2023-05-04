مودريتش وميندي يغيبان عن مباراة ريال مدريد وأوساسونا بنهائي كأس الملك

يحوم الغموض حول موقف النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، من المشاركة في مباراة الفريق أمام أوساسونا في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أوساسونا، على ملعب كارتوخا" بمدينة "إشبيلية"، في نهائي كأس ملك إسبانيا، ويقودها الحكم الدولي "خوسيه ماريا سانشيز".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مودريتش يغيب عن مباراة ريال مدريد وأوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مودريتش قد يغيب بنسبة كبيرة عن مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مودريتش ليس جاهزًا؛ نظرًا لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابته في أوتار الركبة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لا يريد المخاطرة والدفع بـ مودريتش في المباراة، تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أنشيلوتي سيحتاج إلى خدمات مودريتش في المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونوّهت الصحيفة، بأنه تأكد أيضًا غياب فيرلاند ميندي، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، عن مباراتي أوساسونا ومانشستر سيتي؛ بسبب إصابته في ربلة الساق وغيابه عن التدريبات.

وينتظر فريق ريال مدريد مباراة قوية وشرسة أمام مانشستر سيتي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.