أخبار الظهيرة| تراجع الأسهم الأوروبية.. وحملات بالمواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الحكومة تنفي صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قرارًا بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب قرار بشأن الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن تلقى المستثمرون إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسة التشديد النقدي، مع ترقب قرار المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

بينها سعر الصرف.. "البترول" تكشف أسباب تحريك سعر السولار

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسباب وراء تحريك سعر السولار جنيهًا، بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال اجتماعها أمس الأربعاء.. لاستكمال القراءة اضغط هنا

هالاند: مستعد للتنازل عن أهدافي لحصد الثلاثية مع مانشستر سيتي

علّق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز فريقه أمام وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزًا كبيرًا على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة بالبحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد الآن ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حملات مكبرة ومشتركة من الوحدات المحلية والتموين والمرور ومشروع المواقف للتأكد من الالتزام بكل التعليمات الصادرة بخصوص التعريفة الجديد لجميع مواقف المحافظة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).