الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب قرار بشأن الفائدة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، بعد أن تلقى المستثمرون إشارات متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سياسة التشديد النقدي، مع ترقب قرار المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، بقيادة أسهم شركات السيارات التي انخفضت 2.3 بالمئة.
وكان مؤشر أسهم النفط والغاز الرابح الوحيد، إذ ارتفع 1.3 بالمئة.
ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق بين خمسة بالمئة و5.25 بالمئة مثلما كان متوقعا، لكنه تراجع عن بيانه بأنه "يتوقع" الحاجة إلى مزيد من الزيادات.
ومع ذلك قال رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بعد ذلك إن من السابق لأوانه القول أن دورة رفع سعر الفائدة قد انتهت.
وتتركز كل الأنظار الآن على قرار البنك المركزي الأوروبي، بشأن أسعار الفائدة والمقرر إعلانه الساعة 1215 بتوقيت جرينتش، إذ من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى، ولكن ليس من المستبعد إعلان زيادة أكبر، وسط المعاناة من التضخم المستمر.
وقفز سهم شركة شل بي.إل.سي 2.4 بالمئة مع تسجيل أرباح تتجاوز التوقعات على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الأول بشكل طفيف عن الربع السابق مع تباطؤ أسعار الطاقة.
وتأثر المؤشر ستوكس 600 بانخفاض سهم نوفو نوردسك الدنمركية 4.8 بالمئة بعد أن قالت إنها ستقلل المعروض من جرعات تدخل في عقار ويجوفي لعلاج السمنة في الولايات المتحدة بسبب زيادة الطلب.

الأسهم الأوروبية البنك المركزي الأمريكي سياسة التشديد النقدي أسعار الفائدة أسهم شركات السيارات أسهم النفط والغاز

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