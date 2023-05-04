هالاند: مستعد للتنازل عن أهدافي لحصد الثلاثية مع مانشستر سيتي

علّق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز فريقه أمام وست هام يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فريق مانشستر سيتي قد حقق فوزًا كبيرًا على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل هالاند هدفًا من ثلاثية مانشستر سيتي، ليتربع على عرش هدّافي الدوري الإنجليزي التاريخيين.

كما أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ المسابقة يحقق هذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد من الدوري الإنجليزي برصيد 35 هدفًا، كذلك تجاوز بشكل عام 50 هدفًا هذا الموسم.

هالاند يعلّق على إنجازه التاريخي مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تصريحات هالاند عقب اللقاء، قائلًا: "إنها ليلة خاصة واستثنائية للغاية".

وتابع: "أنا سعيد وفخور بكل ما قدمته، وأتمنى تقديم المزيد ومساعدة الفريق على حصد كافة الألقاب الممكنة".

وأضاف: "مستعد للتنازل عن جميع أهدافي مقابل التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي مع مانشستر سيتي".

وينافس فريق مانشستر سيتي على لقب بطولة الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وواصل: "مواجهة وست هام يونايتد ليست سهلة، وعانينا في البداية ولكن نجحنا في الفوز بثلاثية نظيفة".

واختتم هالاند تصريحاته، قائلًا: "الآن سنستعد لمواجهة ليدز يونايتد وخطف الثلاث نقاط، لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي".

ويرغب فريق مانشستر سيتي في تكرار إنجاز غريمه مانشستر يونايتد، الذي حقق الثلاثية في عام 1999.

ونجح فريق مانشستر سيتي في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

كما يستعد مانشستر سيتي لمواجهة غريمه وجاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الصعيد الأوروبي، فإن مانشستر سيتي يضرب موعدًا ناريًا مع ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.