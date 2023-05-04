الحكومة تنفى صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قراراً بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الخميس، إنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين، سواء خريجي الجامعات أو المعاهد العليا، باعتبارها واجبا وطنيا، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة- سواء بالتأدية أو الإعفاء- من مسوغات تعيين الخريجين، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.

وتستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وبلغ عدد المكلفين على مستوى المديريات (169.537) مكلفاً/ مكلفة، موزعين على الجهات والهيئات الإدارية والوزارات المختلفة بواقع (32) مجالاً، حيث تتضمن مجالات التكليف فى الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما يتم توزيع المكلفين على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة، مثل "العدل- الصحة- التربية والتعليم- البنوك- التموين- التأمينات- المدارس- قصور الثقافة- النيابة العامة" والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة، بالإضافة إلى العمل بمبادرات وبرامج الوزارة، منها برامج وعى وفرصة وتكافل وكرامة.

ويجري التكليف من خلال دفعتين سنويًا لخريجي الجامعات دور أول ودور ثانٍ، يصدر به قرار من الوزارة، ولا يوجد أي رسوم للاشتراك في الخدمة العامة، ويتم توفير النماذج والشهادات الخاصة بالخدمة العامة مجاناً.