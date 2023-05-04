الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات مكثفة بالمواقف ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة بالبحيرة (صور)

الرائد شعبان الجمل
الرائد شعبان الجمل

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن جميع مراكز ومدن المحافظة تشهد الآن ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حملات مكبرة ومشتركة من الوحدات المحلية والتموين والمرور ومشروع المواقف للتأكد من الالتزام بكل التعليمات الصادرة بخصوص التعريفة الجديد لجميع مواقف المحافظة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إلى أن جميع السائقين العاملين على الخطوط المختلفة التزموا بتعريفة الركوب المقررة، والتي تم الإعلان عنها منذ صباح اليوم وتم التوجيه بتعليق التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة للالتزام بها وكذا الالتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم التوجيه بتكثيف الخدمات المرورية على جميع مواقف السيارات وكل الطرق بدائرة المحافظة واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة وكذا اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والالتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة التي حددتها اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة وتكثيف المرور لمتابعة سير عمل محطات الوقود.

كما تهيب المحافظة بالمواطنين في حالة أي شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الأرقام التالية:- 114 الخط الساخن 0453349447 أو 0453356240 أو 0453356397 فاكس أو محمول رقم  01119996050.

يأتي ذلك عقب زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز ١٠٪ وفقًا لما حددته اللجنة العليا لمشروع مواقف البحيرة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرتها اليوم وزارة البترول بتحريك سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره ٨.٢٥ جنية للتر.


 

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