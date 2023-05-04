نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية يعلن الانتهاء من 8 مدرجات جديدة

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن رؤية القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، حققت ثمارها في زمن قياسي، فقد ثبُت بالدليل القاطع من خلال الإقبال الملحوظ للطلاب على الالتحاق بكليات الجامعة، ونجاح المنظومة الدراسية في الفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ولدت قوية؛ لأنها خرجت من جامعة قوية.

وفى سياق متصل، توجه الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى مقر الجامعة الأهلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة وذلك لإجراء لقاء مفتوح مع طلاب كليتي طب الأسنان والصيدلة للوقوف على احتياجات الطلاب ومتابعة الاستعدادات لعقد الامتحانات العملية والمزمع عقدها 13 مايو.

وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية كل من الدكتور داليا فياض عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان والدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة والدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب وأمين مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتور تامر حسنين حامد منسق برامج كلية الصيدلة والدكتورة مريهان نبيه منسق كلية طب وجراحة الفم والأسنان والمهندس عادل آلبير أمين عام الجامعة المساعد وكل من الدكتورة هيام لطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة والأستاذ محمد نبيل بمكتب رئيس جامعة قناة السويس مسئولي ملف إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، ومسئولي الأنشطة الطلابية الأستاذ ممدوح عثمان والأستاذ طارق حماد.

بدأت الزيارة بتفقد معرض "كوميسيوتكس الموسم الأول" لطلاب كلية الصيدلة والذى عُقد تحت شعار: "صيدلة بتضحك وبتتعلم" ضمن فعاليات مادة الصيدلة الفيزيائية حيث قام الطلاب بعرض كوميكس تعليمية تناولوا فيها بعض المعلومات الخاصة بالمقرر بطريقة كوميدية تنم عن فهم المقرر والقدرة على توصيل المعلومة بطريقة كوميدية وشيقة ؛ لتصل إلى أذهان الطلاب بطريقة مبسطة ومرحة.

وأشاد الدكتور عادل حسن بفكرة النشاط مؤكداً أن الاستمتاع بالتعلم وتبسيط المعلومة من أفضل طرق توصيلها وتثبيتها لدى الطلاب.

ثم انتقل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ومُرافقيه إلى المدرج التعليمى الذى يُجرى به اللقاء الطلابى ، حيث استهل الدكتور عادل حسن كلمته بتهنئة الطلاب بحصول فريق كرة السلة على برونزية مهرجان الرياضي الأول لجامعات مدن القناة والدلتا ، مُعلنا عن أجندة قوية للأنشطة الطلابية خلال فترة الأجازة الصيفية من رحلات وزيارات ومعسكرات وقطار الشباب، مُؤكداً أن أساس إعمار المدن الجديدة هو وجود جامعات؛ مما يوفر حياة متكاملة قوامها العلم.

وفى لقاء أخر مع طلاب كلية طب جراحة الفم والأسنان أكد الدكتور عادل حسن أن الجامعة إتخذت كافة استعداداتها لبدء الإمتحانات العملية فى13 مايو، مُعلناً عن تجهيز غالبية المعامل مشيراً إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد إفتتاح 8 مدرجات جديدة ومبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى جانب إفتتاح معامل جديدة ، مُضيفاً أن كافة التجهيزات تتم على أحدث النُظم العالمية.

كما طالب " عادل حسن " الطلاب بممارسة الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلاب على التفكير خارج الصندوق وتُقلل من أعباء الدراسة وتُكسب العديد من المهارات ، مُستمعاً إلى إستفسارات الطلاب ورداً على تلك الإستفسارات أشار إلى أن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يبذل جهود كبيرة حتى يتم توفير سكن مناسب للطلاب بمقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية الجديدة ، مُوجهاً الطلاب إلى اللجوء إلى المرشد الأكاديمية عند إختيار المقررات الدراسية التى يتم تسجيلها فجميع الكليات تعمل بنظام الساعات المُعتمدة ، متمنياً للطلاب مزيد من النجاح والتوفيق.

وعلى هامش الزيارة - قام الدكتور عادل حسن بتفقد المبنى الرئاسي والذي يشمل مكاتب إدارة الجامعة - مكتب رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة - وقاعة إجتماعات كبرى ، بالإضافة إلى قاعة مجلس الجامعة ،وقاعة لإستقبال الزوار ،إلى جانب 146 غرفة إدارية ،كما يضم المبنى مسرح مجهز بأحدث التقنيات العالمية سعة 380 فرد.

وأكد عادل حسن، خلال جولته أنه من المنتظر أن ينتهى العمل في مبنى العلوم الإنسانية سبتمبر القادم، لافتاً إلى أنه جاري العمل بمبنيين للعلوم الهندسية ،ومبنى للمعامل، وثلاث مباني للعلوم الطبية.



كما قام نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، بزيارة منطقة الملاعب والتى تضم 8ملاعب - 2 قدم خماسي، 2 كرة سلة، 2 كرة طائره،2 تنس - حيث تم التقاط الصور التذكارية للقيادات الجامعية والطلاب.