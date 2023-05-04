الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استولى على 27 ألف جنيه..

ضبط عاطل بتهمة النصب على راغبى السفر فى سوهاج

عاطل
عاطل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، فرع سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم دائرة مركز شرطة أخميم، وذلك لقيامه بالنصب والاحتيال على موظف والاستيلاء منه على مبلغ 27 ألف جنيه كمقدم 50 ألف جنيه، نظير تدبير تأشيرات سفر له بدولة عربية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود محضر للمركز، محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، فرع سوهاج، يتضمن بلاغ المدعو "مصطفى ع م ى"- 36 سنة موظف، وآخر، يقيمان بمحافظة سوهاج، بتضررهما من المدعو "صالح ع ع م"- 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليهما والحصول منهما على مبلغ مالي قدرة "27.000" جنيه، كمقدم لمبلغ "50.000" جنيه، مقابل تدبير تأشيرات سفر لهما بدولة عربية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية. 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

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