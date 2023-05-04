محافظ الغربية يتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها المحافظة فجر اليوم، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، حيث تفقد المحافظ مواقف سيارات الأجرة بمدن كفر الزيات، بسيون، قطور وطنطا.

وفي حواره مع السائقين، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت.

كما وجّه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما تحدث رحمي مع المواطنين، مطالبًا إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم" على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧).

وفي سياق آخر، وجّه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر فجر اليوم القرار ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

رافق المحافظ خلال جولته، عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة بسيون، والدكتور ياسر رئيس مركز ومدينة قطور.

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