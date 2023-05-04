الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها المحافظة فجر اليوم، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، حيث تفقد المحافظ مواقف سيارات الأجرة بمدن كفر الزيات، بسيون، قطور وطنطا.

وفي حواره مع السائقين، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة التي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت.

كما وجّه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

كما تحدث رحمي مع المواطنين، مطالبًا إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣، إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم" على الأرقام  (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧).

وفي سياق آخر، وجّه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر فجر اليوم القرار ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.

رافق المحافظ خلال جولته، عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة بسيون، والدكتور ياسر رئيس مركز ومدينة قطور.

354234A8-BEB2-4929-82F5-69C13125D1F2
354234A8-BEB2-4929-82F5-69C13125D1F2
AC748A6A-08EF-4387-850E-CBDC3058D199
AC748A6A-08EF-4387-850E-CBDC3058D199
B21F152F-4529-49B6-9228-7D56D648C394
B21F152F-4529-49B6-9228-7D56D648C394
2A080CB5-B04E-4772-8755-F16E6EC3D814
2A080CB5-B04E-4772-8755-F16E6EC3D814
جولة صباحية لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة أسعار السولار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الركوب الجديدة جولة صباحية

الأكثر قراءة

زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز 10% بالبحيرة (صور)

تعريفة المواصلات في دمياط بعد تحريك أسعار الوقود

"التنمية المحلية" و"البيئة" و"العربية للتصنيع" يبحثون آليات تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة

عقب تحريك أسعار السولار.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بالغربية

محافظ بورسعيد: لا زيادة في تعريفة الركوب الداخلية

تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز فى السوبر المصري والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات