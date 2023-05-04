الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

البشبيشي وجمعة في أمسية شعرية ببيت شعر الأقصر.. السبت

البشبيشي وجمعة
البشبيشي وجمعة

يستضيف بيت الشعر بالأقصر، أمسية شعرية يحييها الشاعران إيهاب البشبيشي ومحمود جمعة، وذلك يوم السبت المقبل في تمام السادسة والنصف مساء بمقر بيت الشعر بالأقصر على طريق الكباش.

يأتي ذلك ضمن خطة بيت شعر الأقصر لعدد من الأمسيات الشعرية في هذا العام والتي يستضيف فيها البيت عدد من رموز الشعر المصري، كما يدشن بيت الشعر خطة للاحتفاء بشعراء شباب لهم تجارب شعرية متميزة.

يذكر أن الشاعر إيهاب البشبيشي، تخرج من كلية دار العلوم. نال جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 عن ديوانه "لغة تعرف ألافها"،

صدر له العديد من الأعمال الإبداعية والدواوين الشعرية، منها دواوين: "نداهة الشعر" ــ "لغة تعرف ألافها" ــ "منزل الروح" ــ "كم الوقت" ــ "كأن خيالها نحت".

أما عن الشاعر محمود جمعة فقد صدر له عدد من الدواوين وهو عضو عامل باتحاد كتاب مصر، وعضو اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

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