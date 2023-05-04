الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف: 50 ألف جنيه لكل عائلة من أسر الأئمة المتوفين بحادث الوادى الجديد

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

توجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بخالص العزاء لأسر جميع المتوفين في حادث أتوبيس الوادي الجديد، وينعاهم جميعًا بخالص الأسى والحزن سائلًا الله- عز وجل- أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين في الحادث بالشفاء العاجل. 

ووجّه وزير الأوقاف في بيانٍ له قبل قليل، جميع قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد بتقديم واجب العزاء في جميع المتوفين، كما وجّه بصرف مساعدة مالية عاجلة لأسر الأئمة الثلاثة الذين توفوا في الحادث الأليم قدرها خمسون ألف جنيه لأسرة كل إمام منهم، وهم: 

١- الشيخ أحمد حنفي أبوبكر رحمه الله 
٢ - الشيخ محمد أحمد محمد حنفي رحمه الله . 
٣- الشيخ مصطفى عبدالله محمد حسين رحمه الله.

وختم وزير الأوقاف بيانه بالدعاء قائلًا: رحم الله الجميع رحمة واسعة وأنزل السكينة في قلوب أسرهم وأهليهم، والعزاء موصول لجميع أهالي المتوفين، سائلين الله الشفاء العاجل لمصابي الحادث.

ولقي 17 شخصًا مصرعهم وأصيب 30 آخرين في حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا بطريق الخارجة أسيوط، وتم الدفع بـ15 سيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الخارجة التخصصي ونقل الجثث لمشرحة المستشفى.

وتلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم أتوبيس نقل عام بتريلا بالكيلو 60 بطريق الخارجة أسيوط ووفاة 17 شخصًا بينهم أطفال وإصابة 30 آخرين.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج ونقل الجثث لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أتوبيس الوادي الجديد الصبر والسلوان خالص العزاء

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