شكري: مصر نجحت في القضاء على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش والشرطة و«المقاربة الشاملة»

قال وزير الخارجية سامح شكري، أنه رغم جهود المجتمع الدولي والنجاح الذي تحقق بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، إلا أن خطر الرهاب لم يتراجع، فضلًا عن استمرار ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب الذين يهددون أمن الدول.

وأضاف شكري، خلال مؤتمر تسلم مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، : "نجحنا في القضاء على الإرهاب بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة في مصر، وتبنى الدولة لمقاربة شاملة لمكافحة الرهاب تهتم بكافة الجوانب على سبيل المثال الاقتصادية والاجتماعية، للقضاء على مسببات الإرهاب".

وأشار إلى جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى، وجهوده في تجديد الخطاب الديني، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتسلم مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من المغرب.