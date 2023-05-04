الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكري: مصر نجحت في القضاء على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش والشرطة و«المقاربة الشاملة»

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال كلمته

قال وزير الخارجية سامح شكري، أنه رغم جهود المجتمع الدولي والنجاح الذي تحقق بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، إلا أن خطر الرهاب لم يتراجع، فضلًا عن استمرار ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب الذين يهددون أمن الدول. 

وأضاف شكري، خلال مؤتمر تسلم مصر الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، : "نجحنا في القضاء على الإرهاب بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة في مصر، وتبنى الدولة لمقاربة شاملة لمكافحة الرهاب تهتم بكافة الجوانب على سبيل المثال الاقتصادية والاجتماعية، للقضاء على مسببات الإرهاب".

وأشار إلى جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى، وجهوده في تجديد الخطاب الديني، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتسلم مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم، الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، من المغرب.

شكرى مصر الإرهاب المقاربة الشاملة وزير الخارجية سوريا الأزهر السيسي

الأكثر قراءة

تقرير بريطاني: سواحل البحر الأحمر بمصر أقرب وجهة إلى أوروبا

صالون أحمد عبد المعطي حجازي يناقش "الشعر والموسيقى" ببيت الشعر الأحد

من بينها مصر.. السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 بعثات

الجيش الروسى يصد هجوم مسيرات استهدفت مناطق سكنية جنوب أوكرانيا

الدولار يتراجع مع فتح "المركزي الأمريكي" الباب أمام إنهاء التشديد

"ذا ناشونال": فيلم "الوثائقية" عن كليوباترا يدحض مزاعم "نتفليكس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات