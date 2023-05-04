غلق محال مخالفة بدون تراخيص في رأس البر بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط، حملة مكبرة برئاسة وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ حيث قام فريق عمل الوحدة بالاشتراك بين مركز إصدار التراخيص وقسم الإشغالات والشؤون القانونية بالوحدة بحملة للتعامل مع الشكوى المقدمة من مستأجر المحل رقم ٢ بالسوق السياحي ورفع أسباب الشكوى.

وكذا غلق وتشميع المحل رقم ٣ لإدارته بدون ترخيص؛ بالإضافة لأعمال رفع الإشغالات المخالفة والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام بعدد من المناطق بالمدينة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كل المخالفات، وجارِ استكمال الأعمال.

وتمكنت الأجهزة المختصة من إزالة ٢٠حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ وذلك بعدد ١٢ حالة تابعة لولاية الموارد المائية والري و٧ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط وحالة أخرى تتبع هيئة الطرق والكبارى بمساحة إجمالية ٢٥٦٥ متر مربع، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة الـ٢١ في مرحلتها الأولى.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ١٠٦ حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ١٧٢٣٩م٢ وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الأسبوع الجاري.

فيما ذكرت المحافظ، أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف دوريًا، مؤكدة أهمية التنسيق بين كل الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أي حالات تعدى عليها وأيضًا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.