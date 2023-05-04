الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل حقوق الإنسان بالشيوخ: اتساع مساحات المشاركة يساعد على التقدم والتطور

المهندس محمد فريد
المهندس محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ

قال المهندس محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني كانت أكثر من رائعة، وشهدت حالة من التنوع التي لم نراها منذ وقت بعيد.

 

وأضاف فريد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمها الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن السلك السياسي كله من اليمين إلى اليسار، ومن المؤيد إلى المعارض جاءوا بعقول وقلوب منفتحة للحوار، بهدف الوصول إلى مساحات مشتركة، لخلق حالة من التوافق على القضايا الوطنية والتحديات الوطنية التي نراها وتمس حياة كل مصري ومصرية، مؤكدًا أنه أمر رائع لم يكن ليحدث بدون إرادة سياسية، وبدون دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأكد أنه تم بذل مجهود كبير على القائمين على الحوار من مجلس أمناء وأمانة فنية، موجها لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهد خلال هذا العام، حتى نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. 

 

وأشار إلى أن التنوع والتعددية واتساع مساحات المشاركة يساعد على التقدم والتطور.

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