الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة مطروح: لجنة لدراسة وتقييم احتياجات أطفال التوحد والتخاطب بواحة سيوة

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

اكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم الخميس الدفع بلجنة من مديرية الصحة برئاسة الدكتور سامي صالح وعضوية محمد عبدالحميد أخصائي التخاطب بمستشفى الأطفال التخصصي للتوجه إلى مدينة سيوة لدراسة وتقييم أطفال الواحة ومدى الاحتياج إلى عمل جلسات التوحد التخاطب بمختلف أنواعها وتعديل السلوك وصعوبات التعلم وتأخر الكلام وغيرها بمدينة سيوة لرفع المشقة و عناء السفر عن أهل الواحة.

 

وأوضح أن ذلك في إطار حرص المديرية على توفير معظم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة وعزم مديرية الصحة بمطروح على عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة للاستعانة بمركز التخاطب التابع لمديرية الشباب والرياضة بمدينة سيوة واستغلاله لخدمة أطفال الواحة بدعم النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب وتلبية متطلبات المواطنين بواحة سيوة.

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