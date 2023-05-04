أشرف سنجر: إشادة أمريكية بدور مصر فى استقرار الشرق الأوسط

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الخطوات التي تستند عليها السياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والتعامل مع القضايا والأزمات المتجددة في الشرق الأوسط، وأهمها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يدل على دور السياسة الخارجية المصرية في حفظ الأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط ككل.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تواجه الآن حدودًا ملتهبة بسبب الأحداث الجارية بالسودان، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى أن زيارة كيفن مكارثي رئيس النواب الأمريكي إلى القاهرة تعد مهمة، حيث تحدد أولويات الحزب الجمهوري ومجلس النواب الأمريكي في التعامل مع مصر.

وأوضح “سنجر”، أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر على أنها رمانة الميزان في المنطقة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تعد قضية انتخابية أمريكية بامتياز مما يحتم على الإدارة الأمريكية بناء علاقات قوية مع دولة إقليمية كبرى في أفريقيا والعالم العربي، وهي مصر، وهو ما يعطي استقرارًا للسياسة الخارجية المصرية والتي في هي أشد الحاجة إلى تكوين خطوط واضحة في ظل التنافس الديمقراطي الجمهوري على تحديد أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

وتابع أن ما طرحه الرئيس السيسي، من دور مصر المحوري في سلام المنطقة خاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، يهم كثيرًا الإدارة الأمريكية التي تريد الاستحواذ على أصوات العرب والداعمين لإسرائيل على حد سواء في الانتخابات الأمريكية القادمة.

انتقاد أمريكي لسياسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي

وأشار خبير السياسات الدولية إلى أن هناك انتقادًا أمريكيًا واضح لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الداخلية وهو ما وضح جليا في تعامل الإدارة الأمريكية مؤخرًا مع الحكومة الإسرائيلية.