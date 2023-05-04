وكيل "الصحة" بالإسكندرية تتفقد المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم ومرفق الإسعاف

أجرت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، زيارة للمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالإسكندرية ومرفق الإسعاف، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار بتفقد سير العمل بمختلف المنشآت الصحية، والاهتمام بتكامل الخدمات الصحية بين مختلف القطاعات بالمحافظة.

شارك في الزيارة الدكتورة هبة عارف، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة هبة أمين، مدير إدارة المتابعة والرقابة الداخلية، والدكتورة شريهان فؤاد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي، وأعضاء المكتب الفني.

وتفقدت الدكتورة أميرة طهيو أقسام التبرع والمشتقات والمعامل والصرف، بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم، وبتواجد الدكتورة مروة يوسف مدير المركز، واستمعت لشرح عن الخدمات المقدمة ورحلة كيس الدم من التبرع وحتى الصرف، كما استمعت لمقترحات الجمهور ورضائهم عن الخدمات، وحثتهم على نشر ثقافة التبرع في المجتمع و زيادة الوعي بأهمية التبرع.

وتفقدت أيضًا الوحدة العلاجية، والتي تستقبل مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا من الكبار والأطفال، مشيدةً بجودة الخدمات المقدمة.

وأكدت حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لتطوير الخدمات المقدمة لمرضى الثلاسيميا وضرورة تكثيف التوعية الصحية بالمرض كونه أحد الأمراض الوراثية، حيث يتم الكشف عليه من خلال التحاليل المقدمة بمبادرة "فحص ما قبل الزواج".

وعقب ذلك توجهت وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق لها لمرفق إسعاف الإسكندرية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد عرابي مدير إسعاف الإسكندرية، وتمت مناقشة استعدادات مرفق الإسعاف، وأعداد سيارات الإسعاف، والمسعفين وتوزيعهم على مستوى المحافظة، وتوجهت بالشكر لمدير الإسعاف، وجميع العاملين على التعاون المستمر من أجل انقاذ حياة الكثير من المرضى.

وتحدث الدكتور "عرابي" عن تاريخ مبنى الإسعاف وتطور عربات الإسعاف منذ عام 1904 وحتى الآن، معبرًا عن فخره بوجود متحف تاريخي يوثق تراث أقدم مرفق إسعاف على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تم تأسيسه عام 1902، بالإسكندرية على يد المؤسس الإيطالي "بيترو فازاي" لتمتد فكرة المرفق وتطوره بعد ذلك إلى باقي المحافظات ومنه إلى باقي الدول المحيطة.

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية