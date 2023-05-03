الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. أيمن الحجار: الحافظ بن حجر العسقلاني شخصية لن تتكرر في تاريخ مصر (فيديو)

د.أيمن الحجار
د.أيمن الحجار

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الحافظ ابن حجر العسقلاني هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، أصله من مدينة عسقلان الفلسطينية، وهو شخصية لن تتكرر كثيرًا في تاريخ مصر أو في تاريخ العالم الإسلامي.

أضاف الحجار، الأربعاء، خلال حلقة جديدة من برنامج "مع الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أن شخصية الحافظ بن حجر العسقلاني، ممتلئة بالعلم وصفات وسجايا طيبة قلما تجتمع في شخصية، فكأن الله تعالى جمع علماء بأشخاصهم وأخلاقهم وصفاتهم وملكاتهم في شخص واحد ألا وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني.

وأوضح الحجار أن العسقلاني، ولد في الثلث الأول من القرن الثامن الهجري عام 733هـ على وجه التحديد، تربى يتيمًا فقد أبواه في سن مبكرة، ولد في مصر ونشأ وتربى فيها إلى أن توفي ودفن فيها أيضًا، فهو مصري أصيل مولدًا ونشأتًا وتعليمًا وتعلمًا، وحفظ القرآن قبل سن تسع سنوات، وكان يحفظ أي نص من النصوص عند قراءته مباشرةً.

وتابع أوصى به والده إلى أحد التجار يدعى زكي الدين الخروبي، كي يرعاه في التربية والمرعاة، وكان الحافظ بن حجر العسقلاني يدين له بالفضل  وترجم له ترجمة مضيئة، أما من الناحية العلمية، فأوصى والده إلى شمس الدين بن القطان -محمد بن علي بن محمد السَّمَنُّودي- تولى رعايته علميًا وتربويًا منذ صغره.

قناة الناس الحافظ بن حجر العسقلاني تاريخ مصر مع الناس عسقلان

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