الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جريمة قتل بدون سبب.. قُتل على يد عاطل وكلمة السر "انا لسه معور أخويا"

المجني عليه
المجني عليه

شاب في بداية العمر32 عامًا يعمل سمكري في إحدي الورش بمنطقة عين شمس رحل وترك أهله الدموع في أعينهم والحزن في قلوبهم وأصبح ضحية الشيطان بدون أن يرتكب ذنب بعد أن ذهب إليه الجاني يتخلص من حياته بمجرد أن رفض الاختباء عنده بورشة عمله بعد أن أفصح له أنه طعن شقيقه بالسكين.

تواصلت “الدستور” مع والد محمد أحمد الشهير بـ"حديدة" وروي قصة قتل نجله وصوته يرتعش بالحزن: "ابني كان في حاله وشقيان أثناء عمله فوجئ بدخول المجني عليه في حالة من الذعر والخوف وحاملًا في يديه سكينا سأله محمد عن السبب وراء دخوله الورشة رد عليه قائلًا: "إبعد عني أنا لسه معور أخويا ومستعد أقتل دلوقتي ومش هيهمني حد"، وبعدها تطاول الكلام بينهم وطعن ابني في  صدره بالسكين".

وأضاف عم أحمد والد ضحية عين شمس: "ابني لم يرتكب ذنبًا ليُقتل بهذا الشكل هل الذنب أنه رفض أن يختبئ عنده الجاني هل هذا يعتبر إدانة لتوصيله إلى الموت، مطالبًا بالقصاص العاجل حتى يتبرأ دم ابنه من ذلك الشيطان اللعين الذي راح ضحيته شاب في بداية عمره يساعد أسرته بقوت يومه". 

 وبعد الواقعة قام الأهالي بإبلاغ قسم عين شمس بالواقعة وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع قسم شرطة عين شمس القبض على المتهم بقتل جاره بسبب مشادة كلامية بينهما في منطقة عين شمس، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

قرارات النيابة 

وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام،وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، وبيان إذا كان المتهم أثناء ارتكاب الواقعة  كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات أم لا والبحث عن السبب وراء ارتكاب تلك الجريمة.

حديده جريمة قتل قتل علي يد عاطل عين شمس قتل بدون ذنب

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