الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم 50 عامل نظافة احتفالًا بعيد العمال (صور)

تكريم عمال النظافة
تكريم عمال النظافة بالإسكندرية

أقامت محافظة الإسكندرية، احتفالا بمناسبة عيد  العمال، هنأ فيه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عمال مصر بعيد العمال، مؤكدًا على أهمية دور العامل في بقاء البشرية وتقدم المجتمعات.

وأثناء الاحتفال قدم المحافظ الشكر لجموع العاملين، وخص بالشكر عمال شركة نهضة مصر التابعين لقطاع  النظافة بمحافظة الإسكندرية والذين يعملون ليلًا ونهارًا من أجل إظهار الإسكندرية بالمظهر اللائق.

جاء ذلك بحضور حسام الدين إمام رئيس  مجلس إدارة شركة نهضة مصر، واللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد.

وقدم "إمام" بالنيابة عن الشركة و 8000 عامل من ذوي الكفاءات من يمثلون قطاع النظافة الشكر للواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، مُوضحًا دعم المحافظ للشركة والعمل علي إتمام التعاقد على معدات نظافة بقيمة 280 مليون جنيه لرفع كفاءة خدمات النظافة بالإسكندرية لتتمكن الشركة من رفع 6 آلاف طن مخلفات تصل إلى7 آلاف طن في الأعياد والمناسبات العامة.

وكرم اللواء محمد الشريف 50 عامل من عمال  نهضة مصر (قطاع النظافة والخدمات  البيئية) تقديرًا لهم ولعملهم، مؤكدًا أن تكريم  كل يد عاملة ماهو إلا تقديرًا للدور البارز الذي يقوم به، لأن نجاح منظومة العمل تتطلب تفاني العمالة بالإضافة إلى قدرات القيادة، وهذه ما يراه الجميع في عمال النظافة.

وأشار "الشريف" أنه لا يوجد أفضل من يوم عيد العمال لتكريم كل من يعمل ويشقى بكل جد واجتهاد في أصعب الظروف، وفي كل الأوقات قائلاً للعمال: "نحن جميعًا نتسبب في القمامة وأنتم تُنظفون ولذلك أنتم الأفضل" .

وبهذه المناسبة تم تكريم اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد تقديرًا لهم في دعم قطاع النظافة بمحافظة الإسكندرية.

وقام المحافظ بتكريم حسام الدين إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة  مصر للخدمات البيئية الحديثة، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مدرية التضامن الاجتماعي، والسيد ابراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية بشركة نهضة مصر، وحسن حماد رئيس قطاع النظافة الحضرية، ومحمد السعيد رئيس قطاع المعالجات بشركة نهضة مصر، واحلام الخولي منسق عام بروتوكول تعاون جمعيات الإسكندرية.

وخلال الإحتفال أكد حسام الإمام على تأكيد ميثاق العمل مع محافظة الإسكندرية وبذل المزيد من الجهد والعمل لإظهار الإسكندرية بالشكل اللائق بها.

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محافظ الإسكندرية يكرم 50 عامل نظافة احتفال ا بعيد العمال شركة نهضة مصر عيد العمال

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