جهاز 6 أكتوبر: يشن حملة لاسترداد أملاك الدولة وإزالة العشوائيات بالأسواق

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن الجهاز يسعى نحو القضاء على المظاهر العشوائية وتوفير البيئة الصحية للمواطنين وتسهيل حركة السير والتنقل ومنع الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية وبناء على توجيهات المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على تلك المخالفات للقضاء على كافة مظاهر العشوائية بالمدينة.

كلف المهندس عادل النجار رئيس الجهاز باستمرار وتكثيف الحملات وذلك للحد والقضاء على كافة المخالفات والتصدي لكافة مظاهر العشوائية بالمدينة وقد باشر الحملة المهندس رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي ومعانوا رئيس الجهاز والمهندس عمر محيي وعمرو الشهاوي والمهندس عمر عبد السلام مدير إدارة النظافة وبالتنسيق مع إدارة الأمن وشرطة التعمير ومباحث التعمير وجميع الإدارات المعنية.



وأوضح رئيس جهاز 6 أكتوبر، أن الحملة أسفرت عن إزالة المخالفات والإشغالات وفض الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بالحى الخامس بجوار مسجد عماد راغب كما تم استرداد الأراضي أملاك الدولة.

وأشار المهندس عادل النجار، أنه لن يُسمح بالأنشطة العشوائية ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكافة أشكالها وأن ما يحدث مثال لما سيستمر بالأيام القادمة لحين القضاء على كافة المخالفات وتطبيق القانون.

وقد وجه المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر على استمرار، الحملات المفاجئة لرفع كافة أوجه المخالفات والإشغالات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق وشهد محيط الأعمال إشادة كبيرة من قبل المواطنين نظرًا لما تحدثه تلك السويقات العشوائية والتجمعات من إعاقة لحركة سير المواطنين وكانت تمثل خطراً على سلامة المواطنين واستجابة لشكاوى المواطنين.