رئيس جامعة مطروح يستقبل عدد من عمد ومشايخ القبائل بالمحافظة (صور)

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، سليمان فضل عضو مجلس النواب السابق، والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس العمد والمشايخ السابق، والعمدة عمران أمبيوه، وحسين عيد منسق القبائل والعائلات المصرية بمطروح، ومحمد سلامة عضو اللجنة العليا بالإسكان بالمحافظة، وأيمن العريان مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية بمطروح، وذلك بمقر الحرم الجامعي في مدينة مرسى مطروح.

وخلال اللقاء تم شرح مراحل تطور الجامعة ونهضتها وتبوئها مكانة تليق باسمها وموقعها بالإضافة إلي مناقشة العديد من الموضوعات والاستماع إلى كافة وجهات النظر والتي من شأنها الوصول بالجامعة إلى الهدف المنشود على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والحفاظ على دورها التي تقوم به في خدمة إقليم مطروح.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات التي تحرص عليها الجامعة للاستماع إلى المجتمع والتفاعل معه من أجل تأكيد دورها في خدمته.

وأشاد الحضور بدور الجامعة في خدمة المجتمع بجانب دورها التعليمي والبحثي والابتكاري، وبمنشآت الحرم الجامعي الجديد، والذي ظل حلم يراود أبناء المحافظة لعقود عديدة، حتى أصبح حقيقة على أرض الواقع.

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