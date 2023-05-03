تجديد حبس ترزي متهم بقتل صبي بالجيزة

جدد قاضي المعارضات حبس «الترزي» المتهم بقتل صبي داخل محل عمله بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكابه للجريمة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد قتله حينما ألقى عليه «المقص» من الخلف، ولكن ذلك تسبب في إصابة المجني عليه بجرح ونزيف ما أدى إلى مقتله.

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بمقتل طفل 12 سنة، يعمل لدى ترزي، على يد صاحب العمل 38 سنة ترزي ومقيم دائرة المركز، بسبب خطأ الطفل في العمل، على إثره قام صاحب العمل بإلقاء «مقص» عليه من الخلف، ما أصابه بجرح نافذ بالظهر ونزيف ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد وأنه كان ينوي تأديبه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.