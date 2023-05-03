الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس ترزي متهم بقتل صبي بالجيزة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات حبس «الترزي» المتهم بقتل صبي داخل محل عمله بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكابه للجريمة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يقصد قتله حينما ألقى عليه «المقص» من الخلف، ولكن ذلك تسبب في إصابة المجني عليه بجرح ونزيف ما أدى إلى مقتله.

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بمقتل طفل 12 سنة، يعمل لدى ترزي، على يد صاحب العمل 38 سنة ترزي ومقيم دائرة المركز، بسبب خطأ الطفل في العمل، على إثره قام صاحب العمل بإلقاء «مقص» عليه من الخلف، ما أصابه بجرح نافذ بالظهر ونزيف ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه.

وتم القبض على المتهم وبمواجهته أمام اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد وأنه كان ينوي تأديبه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

الأكثر قراءة

عمرو موسى: الرئيس السيسى أول من أثار قضية تجديد الفكر الدينى

الحكومة تحسم مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان

أمين "حماة الوطن" بالإسكندرية: انطلاق الحوار الوطني خطوة فارقة في تاريخ مصر

لدعم "حياة كريمة".. قافلة طبية تفحص 866 مواطنا بمركز طنطا في الغربية

121 ألفًا و821 طالبًا يؤدون امتحانات النقل في كفر الشيخ

جامعة المنصورة تستضيف مؤتمر "الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الخريف العربى الأسود: تغريب الجماهير الغفيرة

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة