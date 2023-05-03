مهاجم الهلال السوداني معروض على الأهلي وكولر يحسم الصفقة

دخل الكونغولي مكابي ليليبو مهاجم الهلال السوداني، دائرة اهتمامات مسؤولي الأهلي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف مصدر مسؤول أن أحد الوسطاء وبعض وكلاء اللاعبين عرضت مهاجم الفريق السوداني علي إدارة الكرة بالنادي الأهلي من أجل تدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

أشار المصدر إلي أن أمير توفيق، مدير التعاقدات عرض اللاعب علي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ومحمود الخطيب رئيس النادي من أجل التشاور مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وتابع أن كولر طلب من إدارة الأهلي إدراج اسم اللاعب داخل ملف اللاعبين المقرر أن يتم دراستهم قبل التعاقد معهم أو الدخول في مفاوضات أولية؛ من أجل الحصول عليهم في الانتقالات الصيفية المقبلة لاسيما في ظل انشغاله بمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

أوضح المصدر أن لجنة التخطيط أكدت للوكلاء انتظار القرار حيث لم يتم البث في قرار المفاوضات أو حصول الإدارة على الضوء الأخضر من قبل المدير الفني.

واختتم المصدر تصريحاته أن الوسطاء أكدوا أن اللاعب مطلوب في الزمالك وهناك رغبة من جانب الهلال السوداني لبيع اللاعب في ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية في الخرطوم.