محافظ الإسماعيلية: نستعد لحصاد 33 ألفًا و27 فدان قمح هذا العام

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، موقف حصاد وتوريد القمح للشُّوَن والصوامع بنطاق المحافظة لموسم ٢٠٢٣.

من جهته، أوضح المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن إجمالي المساحة المزورعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ ٣٣ ألفًا و٢٧ فدانًا و١٣ قيراطًا.

وأضاف أن المساحة التي تم حصادها حتى يوم الأول من مايو الجاري لموسم حصاد القمح ٢٠٢٣ تبلغ ٢٠ ألف فدان، حيث تم توريد ٩ آلاف و٨٨٤ طنًا و٢٩١ كيلو، وبما يعادل ٦٥ ألفًا و٨٩٥ إردبًا و٤١ كيلو.

وأكد أنه تم توريد ٩ آلاف و٨٨٤ طنًا و٢٩١ كيلو من محصول القمح إلى صوامع القنطرة شرق وأبوصوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبوصوير والقصاصين وأبوسلطان ومركز تجميع الحمد، مشيرًا إلى أن كل ما يتم دراسته من محصول القمح لموسم ٢٠٢٣، يتم توريده لاحقًا وتباعًا إلى الشُّوَن والصوامع بدائرة المحافظة.

وشدد بشارة، على ضرورة استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.

ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكل الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٣، ليصبح سعر توريد الإردب ١٥٠٠ جنيهًا بدلًا من سعر ١٢٥٠ جنيهًا، ولقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.