ضبط المتهمين بقتل تاجر ملابس بالقنطرة غرب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الإسماعيلية وأسيوط، من ضبط 4 متهمين في واقعة مقتل تاجر ملابس بقرية البياضية التابعة لمركز القنطرة غرب.

ونجح رجال مباحث الإسماعيلية، في كشف غموض لغز العثور على تاجر ملابس مقتولا، عثر على جثته مصابة بعدة طعنات بالصدر والبطن وملقاة بعزبة المزاينة بقرية البياضية دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

تفاصيل مقتل تاجر ملابس بالقنطرة غرب

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد الشناوي مأمور مركز القنطرة غرب، يفيد العثور على جثة المجني عليه مطعونا بعدة طعنات بالبطن والصدر وملقاة على الطريق.

تشكيل فريق لكشف غموض مقتل تاجر ملابس بالقنطرة غرب

وجه اللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هيثم الهياتمي رئيس فرع القنطرة غرب، ضم الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث القنطرة غرب، والنقباء محمود خليفه، حسين عياد، مينا حشمت.

وكشفت التحريات الأولى للواقعة، أن خلافات ثأرية بين الطرفين هو سبب وقوع الحادث.

انتقل ضباط مباحث مركز القنطرة غرب إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة ”محمود .م.ن”24 عام تاجر ملابس مرتديا كامل ملابسه وملقى على جانب الطريق بعزبة المزاينة بقرية البياضية ومصاب بعدة طعنات بالصدر والبطن وجرح بالرأس.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارىء، تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن الفريق البحثي من تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهم "أ.فاخر، إ. فاخر "أشقاء"، و أ. كمال، ح. سلامة.



وجرى ضبط المتهمين في محافظتي الإسماعيلية وأسيوط، وجاري التحقيق معهم بنيابة القنطرة غرب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.