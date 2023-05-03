الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطالب المعد النفسي تجهيز محمد فخري بعد الهجوم الجماهيري

محمد فخري
محمد فخري

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من المعد النفسي أحمد أبو الوفا عقد جلسة خاصة مع محمد فخري، لاعب الفريق الأول، من أجل حمايته عقب الهجوم الجماهيري الذي تعرض له، بعد مباراة الرجاء المغربي  في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن كولر عقد جلسة مع اللاعب بضرورة نسيان ماحدث له واعتبار النقد سلاحا ودافعا وحافزا من أجل الظهور بشكل أقوى وأفضل خلال المباريات المقبلة ولا يؤثر عليه مهما حدث.

وأشار إلى أن المدير الفني منح الضوء الأخضر للمعد النفسي لعقد عدد من الجلسات النفسية مع محمد فخري لاعب وسط الفريق، وذلك بعد هجوم الجماهير الكبير على اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي إثر صورته التي نشرت له وهو يصور الجماهير الغفيرة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضاف المصدر أن المعد النفسي ركز خلال جلساته مع اللاعب علي إعادة الثقة إليه بدون وضع في الاعتبار لأية أمور تجعله يخرج عن التركيز وتؤدي إلى تشتيته عن مساره الصحيح الذي يضعه للعودة إلى التشكيل مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن محمد فخري أكد للمعد النفسي  أنه يريد الخروج من الأزمة الحالية خاصة أنه كان يعاني قبل ذلك من هجوم بعض الجماهير بدون أية أسباب بعد مشاركته مع الفريق الأول عقب تصعيده من فريق الشباب .

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قاد اللاعبين في تقسيمة قوية في ختام فقرات المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب الكريكت في أبو ظبي، استعدادًا لخوض مباراة السوبر.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية واستشفائية وفقًا للبرنامج التدريبي المحدد للفريق، فيما أدى حراس المرمى مرانًا قويًّا، تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

محمد فخري المعد النفسي كولر الجماهير أحمد أبو الوفا الاهلى

الأكثر قراءة

نشاط الرئيس والحوار الوطنى يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

ترقب وتفاؤل قبل انطلاقه.. مرحلة جديدة فى مسيرة الحوار الوطنى

اللحوم فى منافذ التموين بـ195 جنيهًا للكيلو.. والدواجن بـ85

مسئول روسى: الغرب مستمر بالضغط السياسى والعسكرى والاقتصادى على موسكو

حبس المتهمين بخطف طفل وقتله بعد رفض والده دفع الفدية بمدينة نصر

وزيرة المرأة التونسية: اختيارنا كضيف شرف بـ"الأقصر الدولي للأم المثالية" يعكس عمق علاقاتنا مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب

الجيش الإسرائيلى يقصف غزة.. وإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف