كولر يطالب المعد النفسي تجهيز محمد فخري بعد الهجوم الجماهيري

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من المعد النفسي أحمد أبو الوفا عقد جلسة خاصة مع محمد فخري، لاعب الفريق الأول، من أجل حمايته عقب الهجوم الجماهيري الذي تعرض له، بعد مباراة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر مسئول أن كولر عقد جلسة مع اللاعب بضرورة نسيان ماحدث له واعتبار النقد سلاحا ودافعا وحافزا من أجل الظهور بشكل أقوى وأفضل خلال المباريات المقبلة ولا يؤثر عليه مهما حدث.

وأشار إلى أن المدير الفني منح الضوء الأخضر للمعد النفسي لعقد عدد من الجلسات النفسية مع محمد فخري لاعب وسط الفريق، وذلك بعد هجوم الجماهير الكبير على اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي إثر صورته التي نشرت له وهو يصور الجماهير الغفيرة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأضاف المصدر أن المعد النفسي ركز خلال جلساته مع اللاعب علي إعادة الثقة إليه بدون وضع في الاعتبار لأية أمور تجعله يخرج عن التركيز وتؤدي إلى تشتيته عن مساره الصحيح الذي يضعه للعودة إلى التشكيل مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن محمد فخري أكد للمعد النفسي أنه يريد الخروج من الأزمة الحالية خاصة أنه كان يعاني قبل ذلك من هجوم بعض الجماهير بدون أية أسباب بعد مشاركته مع الفريق الأول عقب تصعيده من فريق الشباب .

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قاد اللاعبين في تقسيمة قوية في ختام فقرات المران الجماعي، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب الكريكت في أبو ظبي، استعدادًا لخوض مباراة السوبر.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية للمدير الفني، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية واستشفائية وفقًا للبرنامج التدريبي المحدد للفريق، فيما أدى حراس المرمى مرانًا قويًّا، تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري، والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.